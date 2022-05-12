40 bine alıp, 1 milyon TL’ye sattılar

Vatandaştan 40 bin TL’ye alınan tarım arazileri 1 milyon TL’ye sanayiciye satılıyor. Bandırma’da tarım arazilerinin hasadı beklenmeden eski AKP yöneticisinin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu OSB’nin yapımına başlandı. Bölgenin su kıtlığı çektiği belirtilirken, kanserden endişe ediliyor.

‘Acele kamulaştırma’ adı altında hayata geçirilen uygulamalar tartışma meydana getirirken, söz konusu kararın uygulandığı tarım arazileri de olumsuz etkileniyor. Bu kararlardan biri de Bandırma’da yapılacak organize sanayi bölgesiyle (OSB) ilgili alındı. Bölgeye metal ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacağı ve söz konusu yapıyı Marmara OSB isimli oluşumun inşa edeceği öğrenildi. Cumhuriyet’in haberine göre Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, iktidara yakınlığıyla dikkat çekiyor. Eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olan Çay, Beykoz Kızılay Şube Başkanlığı yaptığı dönemde birinci derece sit alanı kapsamında olan bölgeye kaçak kafe yaptırmasıyla gündeme geldi.

‘BANDIRMA’YI YENİ DİLOVASI YAPMAK İSTİYORLAR

Ziraat mühendisi olan ve bölgede çiftçilik yapan Serdar Güngör, söz konusu projeye dair yürütmeyi durdurma davası açtı. Konuya ilişkin konuşan Güngör, “Buranın yeni Dilovası olmasını istiyorlar ancak orası iyi bir örnek bile değil. Çay, bu örneği övünerek söylüyor, sonra da çevre örgütleri buna destek veriyor. Dilovası ‘kanser yuvası’ diyebileceğimiz bir yer. Eğer burası da öyle olursa kanser vakaları katlanarak artar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi