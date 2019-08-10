403 basın kartı iptal edildi

Sarı basın kartından mavi basın kartına geçiş dolayısıyla yüzlerce gazeteci yeni basın kartlarını almayı beklerken Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi çok sayıda gazetecinin basın kartını iptal etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, basın kartı iptal edilen toplam gazeteci sayısını ve gerekçelerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu Tanrıkulu’nun sorularına cevap veren Oktay, 5 ayda iptal edilen 403 basın kartı olduğunu söyledi. Birgün’ün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı tarafından Tanrıkulu’na gönderilen cevapta, 1 Ocak ile 29 Mayıs arasında iptal edilen basın kartı sayısının 403 olduğu ifade edildi. Cevapta ayrıca iptal işlemlerinin Basın Kartı Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesi dayanak gösterilerek yapıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı’nın dayanak gösterdiği yönetmelik maddesi, basın kartlarının iptal şartlarını tanımlıyor. Bu maddede, işten ayrılanların süresi içinde kartını iade etmemesinin yanı sıra “millî güvenlik ya da kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunulması ve basın meslek onurunu zedeleyecek işler yapması” gibi gerekçeler yer alıyor.

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