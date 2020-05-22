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23 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi'

22 Mayıs 2020, Cuma 19:27
İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 484 bin 808 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 18.00 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı'ndan seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 484 bin 808 kişiye izin verildi.

 

Diğer yandan Bakanlığın Twitter hesabından 'Duyuru' başlığıyla yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

DUYURU

65 yaş ve üzeri büyüklerimizin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'i Seyahat İzin Belgesi yerine geçmektedir. 

Seyahat İzin Belgesinin yazılı halini almak için herhangi bir yere başvurulmasına gerek yoktur.

AA

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