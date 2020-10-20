5'inci ve 9'uncu sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşı çalışmalarında, iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağını belirterek, "Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans seviyesindeki öğrenciler için Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın başlatılacağını açıkladı. Erdoğan şunları kaydetti: "Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK Enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan yararlanabilecek." AA

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