5 yılda 845 taşınmaz özelleştirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son 5 yılda 845 taşınmazın özelleştirildiğini açıkladı. Özelleştirmeleri ekonomide verimliliği artırmak için yaptıklarını ifade eden Bakan Şimşek, aynı süre içinde 43 ilde yürütülen imar planı çalışmaları kapsamında, 212 adet imar planının onaylandığını bildirdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının son 5 yıl içinde uyguladığı özelleştirme çalışmaları ile imar planı değişikliğine yönelik uygulamalarını mercek altına aldı. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyla ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. Gürer Cumhuriyet dönemindeki tüm kazanımlarımızın 21 yıllık AKP iktidarı döneminde satıldığını belirterek, “Bakan son 5 yılda 845 taşınmazı satıldığını ifade ediyor. Aralarında enerji şirketlerinin de olduğu özelleştirmeler de devam ediyor. Kamu tarafından satılan fabrikaların satış bedellerine bugün aynısı yapmak olası değil, Kamu varlıkları yok edilmesi serbest piyasa ekonomisi anlayışı ile devletin kamusal varlığını eritiyor” ifadelerini kullandı. Bursa - M. Yasin Aydın

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