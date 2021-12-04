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5 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

'500 euroyu harca harca bitiremiyoruz'

04 Aralık 2021, Cumartesi 21:10
Türk Lirası’nın döviz kurları karşısında yaşadığı düşüşle birlikte, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk’tan Edirne’ye alış veriş yapmaya gelenlerin sayısında büyük artış yaşanıyor.

“Onlar olmasa Edirne biter” diyen esnaf, “Şimdi Bulgar’dan daha yoksuluz, Gürcistan’dan alış veriş yapmak da mazide kaldı” diyor. Diken’in haberine göre, Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, yaşananları “Son haftalarda yoğunluk arttı. Sebep malum, TL değer kaybetti. Eskiden 10 levaya bir eşofman alan Bulgarlar, şimdi 5 eşofman alıyor. Buraya gelen Bulgar ve Yunanlar sayesinde Edirne’de ticaret şenlendi” sözleriyle anlattı.

Bulgarlar ve Yunanlar olmasa Edirne’de herkes aç kalır

Asıl mesleği makine mühendisliği olan Ulus Pazarı’ndaki tezgâh sahibi Mesut Çitil, 6 yıldır pazarcılık yaptığını belirterek, “Tabiî gelirler, Yunanistan’da o bildik marka kepek şampuanının fiyatı 12 euroymuş. Burada o paraya 7-8 tane alabiliyorlarmış. Geçen sene 40 liraya sattığım eşofman, bugün 90 lira… Türk’e kaça satıyorsak Bulgar’a da aynı fiyata satıyoruz, esnaf ahlâkı bunu gerektirir. Ama artık bizim vatandaş alamıyor. Nasıl alsınlar? Asgari ücret yılın başında 384 dolardı, 235 dolara düştü. Açık konuşayım, eğer Bulgarlar ve Yunanlar olmasa Edirne’de herkes aç kalır” diyor.

Araba full dolu

Edirne’nin en işlek caddesi Saraçlar’da alış veriş yapan dört kişilik ailenin üyesi Nihat Angelov, ailesiyle beraber her hafta geliyormuş, “İki haftadır öyle düştü ki Türk Lirası, 500 euro bozduruyoruz, harca harca bitiremiyoruz.” diyor. Elindeki spor yağmurluğu gösteren Angelov, “Bunu 10 euroya aldım, bizim paramızla 20 leva ediyor. Bu kalitede bir yağmurluğu ben Bulgaristan’da elleyemem bile, en iyi ihtimalle 40-50 eurodur. Sadece bunlar değil. Araba da full doldu. Aldıklarımızı sürekli arabaya götürüyoruz” diye devam ediyor.

Haber Merkezi

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