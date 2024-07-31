513 bin bireysel başvuru sonuçlandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 30 Haziran itibarıyla yapılan 617 bin 411 bireysel başvurudan 513 bin 730’unu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkemenin bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den 30 Haziran’a kadarki döneme ait bireysel başvuru istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, belirtilen dönemde Anayasa Mahkemesine 617 bin 411 başvuru yapıldı, bunlardan 513 bin 730’u sonuçlandırıldı. Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 83,2 oldu. Derdest dosya sayısı ise 103 bin 681 olarak kayıtlara geçti. Sonuçlandırılan başvurulardan 422 bin 85’inde kabul edilemezlik, 74 bin 574’ünde en az bir hakkın ihlal edildiği, 13 bin 558’inde idari ret, 2 bin 112’sinde diğer, 1401’inde ise hak ihlali olmadığı kararı verildi. Haber Merkezi

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