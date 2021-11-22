6 parti 345 sandalye kazanabilir

Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, Ekim ve Kasım aylarında yapılan 14 anketin ortalama oy oranlarına göre muhtemel meclis sandalye dağılımlarını açıkladı.

14 anketin ortalamasına göre AKP’nin oy oranı yüzde 30,4. Gazete Duvar’ın haberine göre, AKP’nin oyunda son seçime göre 12 puanlık bir düşüş olduğunu ifade eden Özkiraz, CHP’nin oyunda ise son seçime göre yüzde 5’lik bir artış olduğunu söyledi. Anketlerin ortalamasına göre CHP’nin oy oranı yüzde 27.9. Yüzde 13 oy alacağı hesaplanan İYİ Parti’de ise son seçimlere göre 3 puanlık bir yükseliş var. Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 42, Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 37,9 olarak hesaplandı. İttifakların bu şekilde gitmesi durumunda Meclis’te muhtemel sandalye dağılımları da ortaya çıktı. Anketlere göre Millet İttifakı Meclis’te 305 sandalyeye ulaşırken Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı 240’ta kalacak. HDP ise 55 sandalyeye sahip olacak. Haber Merkezi

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