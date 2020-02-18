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18 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

6 yıllık hasretin ardından evladına sarıldı

18 Şubat 2020, Salı 12:30
Erzurum'un Karaçoban ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan baba Melik ve anne Melek Aslan, güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Volkan'a 6 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Diyarbakır'da bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu.

 

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti sona erdi.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden 6 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Volkan için Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Melik ile anne Melek Aslan, dün evlatlarının Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen Aslan çifti, oğulları Volkan ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Volkan'a sarılan anne ve baba Aslan, 6 yıllık hasretin ardından evlatlarını bağrına bastı.

Anne Aslan oğlunun elini öperken, baba ise, "Suçluysan cezanı çekersin, suçun yoksa dışarı çıkarsın. Türk adaletine güven." dedi.

Evladına kavuşan aile sayısı 8'e yükseldi

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya'ya, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan da 5 yıl süren ayrılığın ardından güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya kavuşmuştu.

Volkan Aslan da Erzurum İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Böylece Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 8'e yükseldi.

AA

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