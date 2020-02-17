"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Diyarbakır'da bir aile daha evladına kavuştu

17 Şubat 2020, Pazartesi 20:10
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki "evlat nöbeti"ni sürdüren babalardan Melik Aslan, 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Volkan Aslan'a polisin ikna çabalarıyla kavuştu, Evlat nöbeti sonrası aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 8 oldu.

Evladına kavuşan aile sayısı 7'ye yükseldi

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışması sonucu evladıyla bir araya geldi. 

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır HDP İl Binası önünde 168 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi.

Erzurum İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Melik Aslan'ın oğlu Volkan Aslan olduğu belirlendi. 

Volkan Aslan'ın 6 yıl önce teröristlerce dağa kaçırıldığı öğrenildi.

Aslan ile Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 8'e ulaştı. 

AA

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacağız''

    Diyarbakır'da bir aile daha evladına kavuştu

    İdlib görüşmeleri yarın da devam edecek

    Emekliler taleplerini açıkladı

    Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı

    "Ucuz ve kalitesiz yağ'' uyarısı!

    81 ilde 6 gün sürecek denetimler başladı

    Hindistan'da protestolar sürüyor

    ''Memnuniyeti Araştırması" sonuçlandı: Evlilik ve aile mutluluk sebebi...

    Irkçı tezahüratlara 11 dakika tahammül edebildi

    Evladına kavuşan aile sayısı 7'ye yükseldi

    Son 24 saatte 105 kişi öldü: Çin'de ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    2 terörist daha teslim oldu

    Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

    Küçük esnaf yok oldu

    Çocuk en güzel eserdir

    İşsizlik maaşına 2 milyon başvuru

    Nerede bir dert varsa sebebi cehalettir

    Elde yok avuçta yok

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Hoşlarına gitmeyen “sonuç” neydi?
    Risale-i Nur'dan

    İhlâstan sonra en büyük kuvvetimiz
    Süleyman KÖSMENE

    Fırsat kaçmadan, zaman geçmeden, ömür bitmeden!
    Yeni Asya'dan Size

    22 Şubat’ta gazetemizde buluşalım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Said ZEKİ

    Kış kalbinde baharı saklar!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Küçük esnaf yok oldu
    Ahmet ÖZDEMİR

    Ebu Süfyan Resûl-i Ekrem’in huzurunda
    M. Latif SALİHOĞLU

    Misâk-ı Millî’ye Lozan darbesi (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.