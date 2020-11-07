62 gündür yoğun bakımda

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in bilincinin yerinde olduğu, genel seyrinin iyiye gittiği bildirildi.

Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Bilinci yerinde ve genel seyri iyiye gitmekle beraber, enfeksiyon bulguları nedeniyle yoğun tıbbî destek uygulamaları devam etmektedir.” ifadesine yer verildi. Böcek, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. AA

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