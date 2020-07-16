90 bin camide sela okundu

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4. yılında Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı sela okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan birlik ve beraberliğin sembolü sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu. Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 2154

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.