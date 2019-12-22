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22 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

90’ların irtica yönetmelikleri gibi

22 Aralık 2019, Pazar 00:01
Güvenlik Soruşturmasına ilişkin kanun teklifine CHP, HDP ve İYİ Parti şerh düştü. Teklifin 28 Şubat döneminde çıkarılan yönetmeliğin birebir kopyası olduğuna dikkat çekildi.

Memuriyete girişte yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin düzenlenmeyi de ihtiva eden 18 maddelik torba kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. CHP, HDP ve İYİ Parti teklife muhalefet şerhi koydu. Gazeteduvar’ın haberine göre CHP’nin Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri Bülent Kuşoğlu, Abdüllatif Şener, Kamil Okyay Sındır ve Emine Gülizar Emecan imzasıyla verilen muhalefet şerhinde güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu ifade edilerek, “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda devlet memurluğuna atanmada esas alınacak kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına ve işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkeler kanunla belirlenmeksizin bunların alınmasına ve kullanılmasına izin verilmesinin Anayasa’nın 13., 20. ve 128. maddeleriyle bağdaşmamaktadır” denildi.

AKP OHAL’i sürekli kılma çabasında

Düzenleme ile devam eden güvenlik soruşturmalarının yenileneceği ve böylece sürenin bir kez daha uzatılacağının öngörüldüğü ifade edilerek, şöyle denildi: “Devam eden davaların 6 ay boyunca bekletileceği bu arada güvenlik soruşturmasının yeniden yapılacağı ve yeni sonuca göre mahkemenin kaldığı yerden devam edeceğine dair düzenleme yapılarak süreç uzatılmakta ve kişiler beklenti içerisine bırakılmaktadır. Bu madde ile AK Parti’ OHAL’i sürekli kılma çabasındadır. Aynı maddeye eklediği “sadakat, bağlılık, vb.” gibi tümüyle keyfiliği besleyecek düzenlemelerle kamu görevi, iktidarların yandaşları dolduracağı bir kamu alanına dönüşecektir. 

Keyfîliğe açık, objektiflikten uzak

İYİ Partili komisyon üyeleri Durmuş Yılmaz, İsmail Tatlıoğlu imzasıyla verilen muhalefet şerhinde, memuriyete girişte “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı keyfiliğe açık, objektiflikten uzaktır ve ileride büyük sorunlara neden olabilecektir” denildi. Şerhte getirilen düzenlemenin 1990’lı yılların başlarında “irticai” faaliyetleri önlemek için çıkarılan kanun yönetmeliklerden alındığına dikkat çekildi, “Bu düzenleme ile 1990’lı ve 2000’li yıllarda örneğin muhafazakâr mütedeyyin insanlar sakıncalı görülebilirken, bugün aynı şablon ile başkaları sakıncalı görülebilecektir. Ucu açık her yöne çekilebilecek düzenlemelerdir. Yapılacak şey, demokrasi kültürünü geliştirmek, demokrasiyi içselleştirmek, insan haklarına saygılı olmaktır. Demokrasi sığınabileceğimiz yegâne sığınaktır” denildi.

28 Şubat dönemindeki yönetmeliğin birebir kopyası

HDP Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri Garo Paylan, Necdet İpekyüz ve Erol Katırcıoğlu imzasıyla verilen muhalefet şerhinde getirilen güvenlik soruşturması teklifinin 12 Nisan 2000 tarihli ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin birebir kopyası olduğu belirtilerek şöyle denildi: “28 Şubat darbecilerinin mütedeyyin ve muhafazakârların kamu hizmetine girmelerine engel olmak adına o dönem yayımlanmış yönetmeliğin birebir kopyası olduğu anlaşılmakta. Bizlere iktidarlar ve bu iktidarların adı değişse de tahakkümcü, tekçi zihniyetin değişmediğini çok açık bir şekilde göstermektedir. AKP iktidarı, bir zamanlar kendilerine yöneltilen, en basit ifadeyle, yanlış uygulamaları bugün kendisinden olmayanlara yöneltmekte bir beis görmemektedir. Tek adam rejimi olarak tanımladığımız bu siyasi mimari, söz konusu torba kanun teklifindeki ‘Güvenlik Soruşturması’ düzenlemesini, “parti devlet” hedefine doğru önemli bir adım olarak görmektedir.”

 

Etiketler: irtica, yönetmelik
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