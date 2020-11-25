AB Dış İlişkiler Şefi: Türkiye ile ilişkiler 'kritik bir anda'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilişkilerin "kritik bir anda" olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'deki faaliyetler ve Kıbrıs'ta çözüm görüşmeleri konusunu değerlendiren Borrell, "Kesinlikle Türkiye ile ilişkimizin kritik bir anındayız, ama emin olabilirsiniz ki Avrupa Birliği, Kıbrıs'ın yanındadır. Yunanistan, Birleşmiş Milletler himayesi altında Kıbrıs'ın çözüm görüşmelerinin hızla yeniden başlamasını desteklemektedir." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği Konseyi'nin Türkiye ile ilgili "önemli kararlar almak zorunda olacağını" söyleyen Borrell, "Türkiye ile uzlaşmaya devam etmeliyiz." dedi.

Brüksel'de 10 Aralık'ta toplanacak Avrupalı liderlerin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri konusunda, aralarında 'yaptırımın' da olabileceği ifade edilen kararlar alması bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Guterres'e destek çağrısı

Borrell, AP'de yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Kıbrıs'ta çözüm görüşmelerini sürdürme çabaları konusunda destek çağrısında bulundu.

Guterres, Kıbrıs'ın "garantörleri" Yunanistan, Türkiye ve İngiltere arasında Temmuz 2017'de çıkmaza giren müzakerelere yeniden başlama olasılığını araştıracağını söylemişti. Guterres'in elçisi Jane Holl Lute, görüşmelere dönüş yolunu araştırmak üzere bu ay Kıbrıs'ta olacak.

Ankara, Kıbrıslı Rumlar ile iki devletli bir anlaşmaya varma yönünde mesaj veriyor. Kıbrıs'taki iki taraf, BM aracılığında çok sayıda müzakere turuna rağmen genel bir barış anlaşmaya varamadı.