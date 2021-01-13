AB rotasına demokrasiyle dönülür

AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ: TÜRKİYE AB ÜYESİ OLMAK İSTİYORSA DEMOKRASİYE DÖNMELİ.

SÜREÇ NEDEN SONUÇ VERMİYOR?

Avrupa Parlamentosunun Türkiye raportörü Amor: “Üyelik süreci niye sonuç vermiyor? Çünkü Türkiye üyelik sürecinde reform yapacağına dair taahhütlerini yerine getirmedi.”

HER ELEŞTİREN TERÖRİST SAYILMAMALI

“Her eleştiride bulunan terörist ilan edilmemeli. Rektör atamasını protesto eden öğrenciler gözaltına alınmamalı. STK’lar devlet müdahalesi olmadan fonksiyon gösterebilmeli.”

SAVCILARIN İŞİ SİYASET DEĞİL, HUKUK

“Hâkimlerin kararlarına müdahale edilmemeli. Savcılar siyasî gündemi değil, hukuku korumak için görev yapmalı. Askıdaki reformlar tam anlamıyla hayata geçmeli.”



YENİ ASYA — 26 ARALIK 2019

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AB ROTASINA DEMOKRASİYLE DÖNÜLÜR

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, Türkiye’nin AB rotasına dönmesinin demokrasi değerlerine dönmesiyle olacağını söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, T24’e yaptığı açıklamalarda Avrupa Birliği’nin artık Ankara’nın kendilerinden yana açıklamalarının sadece lafta kalmamasını görmek istediğini belirterek, tam üyelik sürecinin başında taahhüt edilen reform sözlerine dönüş çağrısı yaptı. Amor, “Brüksel’de hepimiz Türkiye’den tavır değişikliği bekliyoruz. Geride bıraktığımız yılın ne kadar zorlu geçtiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer hükümet yetkililerinin son zamanlarda yaptığı “Avrupa rotasına dönüş” mesajı veriyor gibi duran sözlerinin gerçek olduğu ve sözlerin olgularla desteklenebileceğini umuyoruz. Asıl önemli olan şey şu: Biz, Türkiye’nin Avrupa rotasına dönüş söyleminin olgularla desteklenmesini bekliyoruz. Bizim aslında istediğimiz şey şu; gerçekten bir tavır değişikliği varsa, bu AB karşıtı söylemler son buluyorsa, son açıklamanın yapılacaklarla desteklenmesi. Bu söylemlerin olgu haline gelmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye, hâlâ AB üyesi olmak istiyor mu?

“Türkiye, hâlâ AB üyesi olmak istiyor mu? Kendimize sorduğumuz soru bu” diyen Amor, şu şekilde devam etti: “Üyelik sürecinde yaşanan problem şu: Biz bu süreci reformlar konusunda bir zaman çizelgesi belirleyerek başlattık. Ama reformlar yapılmadı. Biz de Türkiye’ye şunu soruyoruz: Gerçekten AB üyesi olmak istiyor musunuz? Uzun süre önce başlayıp bıraktığınız reformları gerçekten başlatmaya hazır mısınız? Hiçbir sonuç alınmamasına rağmen biz resmi olarak üyelik sürecini açık tutuyoruz. Bence yapmak gereken sadece “üyelik süreci sonuç vermiyor” demek değil. Sormamız gereken soru, “Üyelik süreci neden sonuç vermiyor?” Bu sorunun cevabı da açık; çünkü Türkiye üyelik sürecinde reform yapacağına dair taahhütlerini yerine getirmedi. Bunu açıkça söylemeliyiz. (…) Gerçek olan şey şu; biz taahhütlerimize uyuyoruz. Hem üyelik hem de mülteci anlaşması konusunda. Türkiye uymadı. O yüzden Türkiye’nin karar vermesini bekliyoruz; son zamanlarda sıkça dile getirilen söylem gerçek mi ve yapılanlarla desteklenecek mi?”

Reformlar hayata geçirilmeli

Amor, “Eğer Türkiye’de yetkililer son söyleme olgularla, reformlarla, tavır değişikliğiyle, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi üyelik sürecinin merkezinde olan konularda tavır değişiklikleriyle destek verirse biz de başka bir yol izleyebiliriz. Ama gelecekte darbe girişiminden sonra durdurulan reformların tam anlamıyla hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu durum çok yorucu” şeklinde konuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulup Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılmasının Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye için bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Amor, AB rotasına dönüşün demokrasi değerlerine dönüş anlamına geldiğini ifade ederken Türkiye gündemindeki hukuk tartışmalarına, şu ifadelerle vurgu yaptı: Her eleştiride bulunan terörist ilân edilmemeli. Rektör atamasını protesto eden öğrenciler gözaltına alınmamalı. Sivil toplum kuruluşları (STK’lar), devlet müdahalesi olmadan düzgün bir şekilde fonksiyon gösterebilmeli. Hâkimlerin kararlarına müdahale edilmemeli. Savcılar siyasî gündemi değil, hukuku korumak için görev yapmalı.”