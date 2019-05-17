AB: Türkiye'deki sığınmacılar için yapılan yardımlar sonuç verdi

Avrupa Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli göçmenler için yardım paketinin uygulama sürecinde tatmin edici ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programının on ikinci Yönlendirme Komitesi Brüksel'de toplandı. Komite Mart 2016 tarihli AB - Türkiye Bildirisi kapsamındaki ikinci 3 milyar euroluk dilimin stratejik kullanımını, yürütülen projelerin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeler ve Suriyeli mültecilerin ve Türkiye'deki ev sahibi toplumların hayatlarına sağladığı etkilerini görüştü.

"Mali yardımlar özellikle sağlık ve eğitim konularında somut sonuçlar veriyor"

Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Komisyonu üyesi Johannes Hahn, yardım kapsamında Türkiye genelinde 80 projenin yürütüldüğünü ve özellikle sağlık ve eğitim konularında projenin hem sığınmacılar hem de yerli halk için somut sonuçlar doğurduğunu açıkladı. Türkiye'deki sığınmacılara ve onlara yardım eli uzatan halklara destek vermeye "kararlılıkla" devam edeceklerini belirten üye, günümüz ihtiyaçlarına cevap vererek uzun vadede otonomiyi artıracak adımlar atıldığını söyledi.

"Türkiye ile sıkı bir işbirliği içinde çalışmaya devam etmeye kararlıyız"

Avrupa Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides, "Avrupa Birliği Türkiye'de bulunan sığınmacıları desteklemeye devam ediyor. Temel ihtiyaçlarının karşılanması için 1,6 milyon göçmen insani yardım alıyor. Gelecekte de desteğimizin sürekli olabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Bunun olması için de Türkiye ile sıkı bir işbirliği içinde çalışmaya devam etmeye kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

