'ABD askeri Şanlıurfa'ya gelecek'

Milli Savunma Bakanlığından, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı başkanlığındaki heyet, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Şanlıurfa'ya intikal edecek." açıklamasında bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı başkanlığındaki heyet, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Şanlıurfa'ya intikal edecek." açıklamasında bulunuldu. AA

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