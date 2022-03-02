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2 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

ABD hava sahası, Rus uçaklarına kapatıldı

02 Mart 2022, Çarşamba 11:16
ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı nedeniyle ABD'nin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattıklarını duyurdu.

Biden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

Konuşmasına Rusya-Ukrayna savaşına değinerek başlayan Biden, "6 gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi tehditkar yollarında ilerleyebileceğini düşünerek özgür dünyanın temellerini sarsmaya başladı ama çok fena yanıldı. Ukrayna'ya girebileceğini ve dünyanın boyun eğeceğini düşündü ama hiç düşünmediği bir güç duvarı ile karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı." dedi.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den halkın her kesimine kadar herkesin sonuna kadar vatanlarını savunduğunu belirterek Zelenskiy'nin Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmasındaki "Aydınlık, karanlığı yenecek." sözlerini anımsattı ve Ukrayna'nın Washington Büyükelçisinin de Kongre'de olduğunu belirtti.

​​​​​​​Uyguladıkları yaptırımlar karşısında Rus rublesinin bugüne kadar yüzde 30 değer kaybettiğine işaret eden Biden, "Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin ve Amerikan halkının Ukrayna halkının arkasında olduğunun altını çizen Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimiz boyunca şu dersi öğrendik: Diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediğinde, daha çok kaosa yol açarlar, yollarına devam ederler. Amerika'ya ve dünyaya yönelik tehditler de artmaya devam eder. Bu nedenle NATO ittifakı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da barış ve istikrarı güvence altına almak için kuruldu. ABD, diğer 29 ülkeyle birlikte NATO'nun bir üyesidir. Bunun bir anlamı var. Amerikan diplomasisinin bir anlamı var. Amerikan çözümünün bir anlamı var."

"Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık"

Putin'in Ukrayna'ya savaşını "önceden tasarlanmış" ve "gerekçesiz" olarak nitelendiren Biden, "Putin diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi ülke içinde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık." diye konuştu.

Biden, Rusya'ya karşı çok dikkatli ve kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını belirterek Putin ile karşı karşıya gelmek için Avrupa, Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika'dan ülkelerle koalisyon kurduklarının altını çizdi.

Tüm dünya ile Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısına ne tür bahaneler bulacağını paylaştıklarına işaret eden Biden, "Rusya'nın yalanlarına gerçekler ile karşılık verdik. Şimdi tüm dünya onu yaptıklarından sorumlu tutuyor." ifadelerini kullandı.

Rus oligarklara "peşinizden geleceğiz" mesajı

Avrupa Birliğinin 27 üyesinin yanı sıra İngiltere, Kanada, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve hatta İsviçre'nin Rusya'yı dünyadan hiç olmadığı kadar izole ettiğini kaydeden Biden, "Müttefiklerimizle birlikte şu anda güçlü ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası finans sisteminden koparıyoruz. Rusya Merkez Bankasının rubleyi savunmasını engelleyerek Putin'in 630 milyar dolarlık savaş fonunu değersizleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Rusya'nın teknolojiye erişiminin de kısıtlandığını ve bunun ilerleyen yıllarda ekonomik güçlerini ve askeriyelerini zayıflatacağının altını çizerek "Bugün, bu şiddet yanlısı rejime milyarlarca dolar Rus oligarkları ve yolsuz liderlerine de sesleniyorum. ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligarkların suçlarının peşine düşecek özel bir görev gücü kuruyor. Avrupalı ortaklarımız gibi biz de sizin yatlarınızı, lüks apartmanlarınızı, özel jetlerinizi bulup ele geçireceğiz." dedi.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD hava sahası, Rus uçakları
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