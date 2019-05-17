'ABD'nin İran istihbaratı çok bulanık'

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Üyesi Jim Himes, İran'la ilgili istihbarat raporlarının 'çok bulanık' olduğunu söyledi.

Amerikan Daily Beast haber sitesine konuşan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Üyesi Himes, Washington'un Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınağa gerekçe gösterilen İran'la ilgili istihbarat raporlarını değerlendirdi.

İran'ın bölgedeki tehditlerini artırdığını gösteren istihbarat raporlarını incelediğini belirten Himes, istihbaratın anlaşılmasının güç olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'ın Orta Doğu'da İran'a karşı saldırgan yaklaşımlarının iki ülke arasındaki gerginliğin temel nedeni olduğu değerlendirmesinde bulunan Himes, "İncelediğim istihbarat raporlarını çok bulanık şeklinde niteleyebilirim. İranlıların başlattıkları faaliyetlerin bir çoğunun bölgedeki saldırgan yaklaşımımıza bir cevap olduğuna inanıyorum." dedi.

Haberde, ABD'nin İran'la ilgili istihbarat hakkında bilgi sahibi olan ve isimlerini açıklamak istemeyen bazı Kongre üyelerinin Trump yönetiminin İran petrolüne yaptırımlar ve Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütleri listesine dahil etmesinin Tahran yönetimini provoke ettiğini söylediği aktarıldı.

Trump yönetiminin eylemleriyle İran'ın artan agresifliği arasında doğrudan bağlantı olduğuna dikkati çeken ismini açıklamak istemeyen bir Kongre üyesi de istihbaratın kuşkulu olduğunu belirterek, "B-52 bombardıman uçakları, uçak gemisi ve denizcileri göndermemizi gerektiren hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.