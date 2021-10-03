ABD’nin S-400 itirazı sürüyor

ABD, Türkiye’yi Rusya’dan silâh satın almaya devam etmesi durumunda, Ankara ile ikili ilişkilerin daha fazla riske gireceği konusunda uyardı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman “Türkiye’yi her düzeyde ve her fırsatta S-400 sistemini elinde tutmamaya ve ilâve Rus askerî teçhizatı satın almaktan kaçınmaya çağırdık” dedi. Sherman, İsviçre’de gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesi soruldu. Sherman, “S-400, NATO sistemleriyle uyumlu değil. Bu yönde hareket etmeleri halinde sonuçlarının ne olacağını Türkiye’ye açıklamaya devam ediyoruz.” dedi.

“Türkiye, değerli bir NATO müttefiki”

Türkiye’nin ‘değerli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Sherman, ABD’nin Ankara ile olan ilişkiye değer verdiğini vurguladı; milyonlarca Suriyeli mülteciyi memnuniyetle karşıladığını ve Kabil’in uluslar arası havaalanını restore etmeye yardım tekliflerini hatırlattı. Ankara’nın S-400 alımları sebebiyle Washington, şu anda yürürlükte olan CAATSA yaptırımlarını devreye sokmuş ve NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye’yi F-35 savaş uçakları programından çıkarmıştı.