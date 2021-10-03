"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

ABD’nin S-400 itirazı sürüyor

03 Ekim 2021, Pazar 17:00
ABD, Türkiye’yi Rusya’dan silâh satın almaya devam etmesi durumunda, Ankara ile ikili ilişkilerin daha fazla riske gireceği konusunda uyardı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman “Türkiye’yi her düzeyde ve her fırsatta S-400 sistemini elinde tutmamaya ve ilâve Rus askerî teçhizatı satın almaktan kaçınmaya çağırdık” dedi. Sherman, İsviçre’de gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesi soruldu. Sherman, “S-400, NATO sistemleriyle uyumlu değil. Bu yönde hareket etmeleri halinde sonuçlarının ne olacağını Türkiye’ye açıklamaya devam ediyoruz.” dedi.

“Türkiye, değerli bir NATO müttefiki”

Türkiye’nin ‘değerli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Sherman, ABD’nin Ankara ile olan ilişkiye değer verdiğini vurguladı; milyonlarca Suriyeli mülteciyi memnuniyetle karşıladığını ve Kabil’in uluslar arası havaalanını restore etmeye yardım tekliflerini hatırlattı. Ankara’nın S-400 alımları sebebiyle Washington, şu anda yürürlükte olan CAATSA yaptırımlarını devreye sokmuş ve NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye’yi F-35 savaş uçakları programından çıkarmıştı.

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ali TAM

    4.10.2021 08:56:14

    INCELDIGI YERDEN KOPSUN. F35 i parasini vermesine ragmen satma parasinin üstüne otur, sonra 5 parasiz Yunanistana 50 F35 uzun vadeli krediyle vermeye imza at. BU IKIYÜZLÜLÜK MÜNAFIKLIKLA IKILI ILISKI DIYE BIRSEY KALMAMIS NEYI RIZKE SOKUYORMUS TÜRKIYE? ABD tamamiyle disaridan yönetilen KUKLA DEVLETTIR. ABD ile iliskiler bu nedenle RIZK degil ANADOLUNUNUN VAROLMA MÜCADELESIDIR. Devam eden ABD iliskileri Türklere Anadoluyu DAR EDER. ABD pek yakinda patir patir bölünecektir.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İsrail 1967'den beri Filistinlilere ait ''11 bin 900'' evi yıktı!

En büyük hayali gerçekleşti

MSB: Kıta sahanlığını ihlal eden araştırma gemisine müdahale edildi

İngiltere'deki akaryakıt krizinde son durum?

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e ''çok kuvvetli'' yağış uyarısı

Julius ve Patapoutian 2021 Nobel Tıp Ödülünün sahibi oldu

Vaka sayıları Türkiye genelinde arttı

Şehit Babası, tarihi İsa Bey Camisi İmamı Taşdemir'den takdir toplayan girişim

TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

Çözüm erken seçim ve parlamenter sistem

Türkiye çölleşmeye gidiyor

Kimse mağdur olmamalı

Uysal: Millet değerlendirmeyi sandıkta yapacak

Johnson: Tedarik sorunu devam edecek

Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattı

Macron'dan Cezayir'i ayağa kaldıran sözler

Okullar kütüphane fakiri

“Şimdi bu hak mı?”

Almanya camilerindeki 'Açık Kapı Günü' etkinliği yoğun ilgi gördü

İsrail, 3 bin Filistinliyi yerinden etmeye çalışıyor

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Yeni Asya'dan Size

Yeni dönemde önceliklerimiz
Ali FERŞADOĞLU

Bazen “af” ve “şefkat” yanlış olur
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Kimse mağdur olmamalı
Risale-i Nur'dan

Hayatımda en esaslı düstur hürriyetim
Hüseyin GÜLTEKİN

Salgını önleyelim derken
M. Latif SALİHOĞLU

Birleşen Almanya daha da güçlendi
Abdil YILDIRIM

İman aşısına daha çok ihtiyacımız var
Genel

Çözüm erken seçim ve parlamenter sistem

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.