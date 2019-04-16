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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

ABD planına red çağrısı

16 Nisan 2019, Salı 01:00
AVRUPALI ESKİ LİDERLER AVRUPA BİRLİĞİ’Nİ, ABD’NİN, FİLİSTİN DEVLETİNİ YOK EDEN VE İSRAİL İŞGALİNİ ONAYLAYAN YENİ ORTADOĞU PLANI’NI RED ETMEYE ÇAĞIRDI.

AVRUPALI SİYASETÇİLERDEN ÖNEMLİ UYARI

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye mektup gönderen Avrupalı eski devlet başkanı, başbakan ve bakanlardan oluşan bir grup, AB’nin, İsrail'in yanı sıra, var olacak bir Filistin devleti o-luşturmayan ve Kudüs’ü ortak başşehir yapmayan her planı reddetmesi gerektiğini vurguladı. 

 

DEĞERLERİMİZİ SAVUNMA ZAMANI

Mektupta “Avrupa, bu standartları karşılama-yan her planı reddetmelidir. Bu plan, barış çabala-rını tamamen yıkacaktır, hem İsraillilere, hem Filistinlilere zarar verecektir. Avrupa’nın İsrail-Filistin sorununda barışa yönelik ilkeli parametre-lerimizi savunması zamanıdır” denildi.

 

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ABD’nin planına red çağrısı

Avrupalı eskİ devlet başkanı, başbakan ve bakanlardan oluşan bİr grup, yayımladıkları mektupla Avrupa Bİrlİğİ’nİ ABD’nİn açıklamaya hazırlandığı yenİ Ortadoğu Planı’nı reddetmeye çağırdı.

Bir grup Avrupalı eski devlet başkanı, başbakan ve bakan yayımladıkları mektupla Avrupa Birliği’ni (AB) İsrail - Filistin sorununa çözümde “uluslararası hukukun ilkelerine saygı gösteren bir planı teşvik etmeye” ve ABD’nin açıklamaya hazırlandığı yeni Orta Doğu Planı’nı reddetmesi için çağrıda bulundu. İngiliz The Guardian gazetesinde ortak mektup yayımlayan 37 eski devlet başkanı, başbakan ve bakan, Donald Trump yönetiminin Filistin konusundaki tek yanlı politikasını kınadı. Mektupta Avrupa’nın İsrail’in yanı sıra var olacak bir Filistin devleti yaratmayan ve Kudüs’ü ortak başkent yapmayan her planı reddetmesi gerektiği vurgulandı. Mektupta, bölgede kalıcı barış için 1967 sınırlarına uygun bir Filistin devletinin oluşturulması, tarafların karşılıklı güvenlik kaygılarını giderecek düzenlemelerin yapılması ve Filistinli mülteciler sorununa adil bir çözüm getirilmesi gerektiği aktarıldı.

Barışa yönelik planlar savunulmalı

Mektupta şunlar kaydedildi: “Avrupa bu standartları karşılamayan her planı reddetmelidir. Filistin devletini egemenliği, toprak sürekliliği ve ekonomik yaşayabilirliği olmayan bir varlığa indirgemek daha önce başarısızlığa uğrayan barış çabalarını tamamen yıkacaktır, iki devletli çözüm seçeneğinin çöküşünü hızlandıracaktır ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı barış davasına ölümcül zarar verecektir.” Mektubun devamında “Avrupa’nın İsrail - Filistin sorununda barışa yönelik ilkeli parametrelerimizi savunması zamanıdır” denildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye de gönderilen mektuba imza atanlar arasında Eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson, Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, Eski İtalya Başbakanı Massimo d’Alema, Eski Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw ile eski NATO genel sekreterleri Willy Claes ile Javier Solana da yer aldı.

Etiketler: ortadoğu, abd, ab
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