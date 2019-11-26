ABD: Türkiye'nin S-400 ile ilgili eylemleri endişe verici

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Rus S-400 savunma sistemini kullanmaya yönelik eylemlerinin “endişe verici” olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise konu ile ilgili olarak ABD’nin endişelerinin giderilebileceği mesajını verdi.

Washington'da düzenlediği basın toplantısında konu ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, ABD’nin Türkiye’ye, Rus S-400 savunma sistemlerinin operasyonel hale getirilmesinden tamamen kaçınmasını açık bir şekilde dile getirdiğini söyledi. Pompeo, Türkiye ve ABD’nin bu sorunu gidermek için görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin S-400 savunma sistemlerini denemek için F-16 uçaklarını Ankara’da uçurmasıyla ilgili bir soru üzerine, “Evet endişe verici. Biz umutluyuz, Türklerle görüşüyoruz, bir çözüm bulmaya çalışıyoruz.” dedi. Euronews Türkçe

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