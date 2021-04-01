"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

ABD yönetimi İsrail'i Batı Şeria'da 'işgalci' olarak görüyor

01 Nisan 2021, Perşembe 10:30
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden ve yönerimi İsrail'in Batı Şeria'yı kontrol etmesini "işgal" olarak tanımlayarak insan hakları raporuyla oluşabilecek kafa karışıklığına açıklık getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözüsü Ned Price gazetecilere yaptığı açıklamada bakanlık tarafından her yıl hazırlanan insan hakları raporunda "işgal" kelimesinin Batı Şeria'nın halihazırdaki durumu için kullanıldığını söyledi.

Price "Bu on yıllardır her iki partiden gelen yönetimler tarafından kabul edilen uzun vadeli bir duruştur," ifadelerini kullandı.

Fakat bir önceki Başkan Donald Trump döneminde yayınlanan raporda "İsrail ve İşgal edilmiş topraklar" başlıklı bölümün adı "İsrail, Batı Şeria ve Gazze" olarak değiştirilmişti.

Biden döneminde yayınlanan ilk raporda da bu başlık kullanıldı fakat bunun bir pozisyon belirtmek amaçlı olmadığı vurgulandı.

Dışişleri bakanlığının insan haklarından sorumlu en yüksek yetkilisi olan Lisa Peteron raporda coğrafi isimler kullanıldığını ve "İsrail, Batı Şeria ve Gazze" ifadesinin daha anlaşılır ve kolay olduğunu belirtti.

Trump dönemindeki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İsrail ziyareti sırasında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşkelerinden birini ziyaret etmiş ve uluslararası kabulün aksine buranın yasa dışı olduğunu katılmadığını ifade etmişti.

Trump ayrıca Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve Suriye'ye ait Golan Tepelerini ilhak etmesini kabul etmişti.

Yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken Trump'ın Kudüs'le ilgili kararını geri almayacaklarını fakat bağımsız Filistin devleti için daha fazla çaba harcayacaklarını açıklamıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, yönetim, İsrail, Batı Şeria, işgalci
Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aileler mesleklerini çocuklarına da öğretsin

    Biden ABD ekonomisini yeniden şekillendirmek istiyor

    DSÖ'den Avrupa'ya 'aşı' uyarısı

    ABD yönetimi İsrail'i Batı Şeria'da 'işgalci' olarak görüyor

    Myanmar ordusu 1 aylık ateşkes ilan etti

    Bakan Koca, DSÖ'nün medya brifingine katılacak

    Doğal gaz fiyatlarına zam

    'Myanmar'da iç savaş olasılığı artıyor'

    Kongrelerin faturası millete

    İftar sofrasından daha mı kıymetli?

    Fransa'da 4 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması kararı

    Bilim Kurulu toplantısının ardından Koca'dan yazılı açıklama

    Vaka sayısı 39 bini geçti

    ABD'nin küresel salgındaki son 24 saati

    Ramazan kolisi yüzde 35 zamlı

    Yemen’de değişen bir şey yok

    Kapatılan mescitleri Cuma günleri açın

    Türkiye’nin aşı adayı DSÖ listesine girdi

    ABD'nin 'Türkiye İnsan Hakları Raporu'na Dışişleri'nden tepki

    Bunu konuşmayalım da neyi konuşalım?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MGK takviyeli tek adam rejimi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Gündem Tesbit Bakanı
    Genel

    İftar sofrasından daha mı kıymetli?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Myanmar'da iç savaş olasılığı artıyor'
    Genel

    Kongrelerin faturası millete
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasîlerin elinde nur yok, topuz var
    Süleyman KÖSMENE

    Kalp ilâhî feyze mazhardır
    Risale-i Nur'dan

    Baharda yeryüzü bir mahşer

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.