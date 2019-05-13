Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda önceki gün yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi.

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede 210 kişilik Bayburt, Trabzon, Rize ve Erzurum'dan AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Jandarma, Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Karayolları, Özel İdare, Trabzon AKUT ve diğer ekipler tarafından sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar, gün boyu devam etti.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı su altı arama ve kurtarma timi özel teçhizatlarla inebildikleri derede gün boyunca çalışmalarını sürdürdü. Sarp ve kayalık bölgede suyun şiddetli olmasına rağmen halatlarla derede arama çalışması yapan ekipler, sonuç alamadı.

Çalışmaların sürdürüldüğü bölgeye gelen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan yetkililerden bilgi aldı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın sabah yeniden başlanacak.

"Suyun yönünü nasıl değiştiririz?' konusunda bir çalışma yaptık"

Pehlivan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği günden bugüne Bayburt Valiliği olarak başta AFAD, 112, UMKE, jandarma, Özel İdare ve Karayolları olmak üzere tüm ekipleri alanda seferber ettiklerini ve çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Erzurum, Rize, Trabzon'dan da AFAD ve arama kurtarma ekiplerinden destek istediklerini ifade eden Pehlivan, "Onların da katılmasıyla yaklaşık 200 civarında personel, araç gereç ile arama, tarama, kurtarma çalışmalarımız devam etti, devam ediyor. Umutla bu çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

Pehlivan, coğrafyanın zorluğuna dikkati çekerek zaman zaman hava koşulları, yağmur ve sisin çalışma şartlarını zorlaştırdığını kaydetti.

Özellikle arama kurtarmada görev yapan ekiplere Ankara'dan da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla dahil olan JÖAK, Erzurum'dan dahil olan JAK ve Rize Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç ekibinin 7 ayrı noktada bugün de çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Pehlivan, "Maalesef henüz ulaşamadık, bugün itibarıyla da ulaşamadık ama çalışmalar kesintisiz şekilde devam ediyor, edecek. Dün itibarıyla Abdulkadir kardeşimizin ayakkabısının tekine ulaşmıştık, daha öncesinde de tripoduna, mikrofonuna ulaşılmıştı." diye konuştu.

"Araç gereç, ekipman konusunda da gerekli destek sağlanmış durumda"

Vali Pehlivan, bugün ayrıca suyun yoğunluğunu dikkate alarak yönünü nasıl değiştirecekleri konusunda DSİ Bölge Müdürlüğüyle çalışma yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Suyun biraz daha yukarı bir kottan en azından azaltılması, arkadaşlarımızın rahat çalışması için azaltılması konusunda da bir planlama yaptı arkadaşlarımız. İSKİ Genel Müdürlüğüyle de İstanbul'la da görüştük. DSİ Bölge Müdürlüğümüzle inşallah müşterek bir çalışma yapacaklar ve suyu azaltmaya çalışacağız ve bunu başarırsak arkadaşlarımız, özellikle bu dik vadide daha rahat hareket edip bu alanı komple tarama imkanı elde edecekler."

Devletin ilgili birimlerinin bütün imkanlarının seferber edilmiş durumda olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Araç gereç, ekipman konusunda da gerekli destek sağlanmış durumda ve yoğun biçimde de arkadaşlarımız günün tamamını değerlendirmek suretiyle çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Pehlivan, şunları dile getirdi:

"Bu kapsamda dronelardan da faydalanıyoruz, sürekli drone desteği sağlanıyor, yukarıdan görüntülemek suretiyle. İlk gün gene Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesinde Elazığ'dan bir İHA da havalandı ve burada tarama çalışması saatlerce gece boyunca yapılmıştı. Gerek karadan gerek havadan helikopter destekli çalışma da aynı gün yürütüldü ve gerekli çalışmalar yürütülüyor. İnşallah en kısa zamanda ulaşmayı hedefliyoruz, bütün gayretimiz, duamız bu doğrultuda."

Vali Pehlivan, Nişancı'nın ailesine sabır dileyerek "Hiç endişe etmesinler, devletimizin ilgili birimleri elinden gelen gayreti en üst düzeyde ortaya koyuyor ve bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız, ilgili bakanlıklarımız, AFAD Başkanlığımız, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğümüz, bütün hassasiyetle alanda bizlere de gerekli desteği sağlıyorlar. Biz de Bayburt Valiliği olarak çevre, komşu illerimizin valilikleriyle koordineli şekilde bu çalışmaları yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı, 10 Mayıs Cuma günü Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşmüştü.