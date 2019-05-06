Abdullah Gül: Yazı kötü niyetli ve saygısızca

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sabah gazetesinde Mahmut Övür’ün kaleme aldığı iddiaları yalanladı.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kalamış’ta özel yatta bir kişiyle görüştüğü iddiasını devam ettirdi. Övür, bugünkü yazısında “İşte o gizli ismi şimdi açıklıyorum” diyerek CHP liderinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğünü öne sürdü. Övür, görüşmenin Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul kararıyla ilgisi olduğunu da ileri sürdü. Gül de bir açıklama yaparak söz konusu iddiaların yalan olduğunu belirtti. Gül’ün basın ofisinden yapılan açıklama şöyle: “Bugün Sabah Gazetesi’nde Mahmut Övür’ün 11.Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamu oyunun bilgisine.”

Yazı yeniden dolaşıma sokuldu

Gül’ün iddialarını yalanlamasın hemen ardından Sabah ve A Haber’in Twitter hesaplarından Övür’ün köşe yazısı yeniden dolaşıma sokuldu. T’24’ün haberine göre A Haber attığı tweet’te “Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel yatta gizlice kiminle görüştüğü ortaya çıktı” derken, Sabah, “Mahmut Övür bugünkü yazısında siyaset gündemine bomba gibi düşecek bir bilgiyi açıkladı: Kılıçdaroğlu’nun yatta görüştüğü isim Abdullah Gül!” ifadesini kullandı.