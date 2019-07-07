"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle anıyoruz

07 Temmuz 2019, Pazar
Ömrünü Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş Risale-i Nur Talebelerinden Abdullah Yeğin Ağabeyi vefatının 3. senesinde rahmet ve hürmetle yâd ediyoruz.

Abdullah Yeğin Ağabey, ömrünü Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş Risale-i Nur Talebelerindendir.  Risale-i Nurda geçen, “Meyve Risâlesinden Altıncı Mesele”de “Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. ‘Bize Hàlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar’ dediler. Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisân-ı mahsusuyla, mütemâdiyen Allah’tan bahsedip, Hàlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz” diye bahsedilen talebelerden birinin de Abdullah Yeğin’dir.

“İstikbalin nesli gençlerdir”

Abdullah Yeğin, Bediüzzaman’ın gençler için ‘Gençlik Rehberi’ni yazmasıyla gençlere gösterdiği önemli ilgiyi şu şekilde yorumlamıştı: “İstikbalin nesli gençlerdir. Gençler bizim yerimize geçecek. Elbette ki gençlerin imanlı olması, anarşiye kapılmamaları, İslâmiyet’e hizmetkâr olmaları lâzım ki, dünyada sulh ve selâmet-i umumiyeyi temin etsinler. İmanımız ne kadar mükemmel olursa, gençliğimiz de o kadar medeniyete, İslâmiyet’e, insanlığa hizmet edecektir. Esas mesele, insanlığın temeli imandır.  Ecdadımız asırlardan beri Kur’ân’ın bayraktarlığını yaptığı gibi inşaallah bir zaman gelecek İslâm gençleri bütün dünyaya hakaik-i İslâmiye’yi neşredecekler, yayacaklar…” Risale-i nurdan örnek metinlerle de desteklenen ve büyük emeğinin geçtiği lügat çalışması “Yeni Lügat” adıyla kendi imzasıyla neşredildi. Abdullah Yeğin,7 Temmuz 2016 vefat etti. Vefatının seneyi devriyesinde rahmet dualarıyla anıyoruz.   

Yeni yazıyla Risale yazan ilk gençlerden

Abdullah Yeğin’in önceleri maaşlı bir memur olmaktan başka bir gayesi olmazken Risale-i Nurlarla iştigal ettikten sonra memuriyette gözü kalmaz. Hele Bediüzzaman Said Nursi’nin ziyaretlerine gittikçe, bu düşünce kafasında iyice perçinlenir: “Ankara’da talebeler arasında Risale-i Nur okuyorduk. Bize yeni yazı ile yazılmış risaleler gönderiliyordu. Yine burada Nazif Çelebi çoğaltıyordu onları. Ondan sonra daktilo ile yazanlar vardı. Biz de yeni yazı ile Kastamonu’da iken, Üstad’ın yanında yazmıştık. Risaleleri yeni yazı ile ilk yazanlar biz olmuşuz Kastamonu’da. Üstad eskiden yeni yazıya müsaade etmiyormuş o zamanlar.”

Abdullah Yeğin kimdir?

1924 yılında Kastamonu’ya bağlı araç ilçesinin kıyan köyünde dünyaya geldi. Ailesi asırlar öncesinden Bağdat tarafından göç edip Kastamonu’ya gelmiş. Abdullah Yeğin, ilkokulu 1930 yılında Muğamlar köyünde başladı. Ortaokulu ise Kastamonu’da bitirdi. Henüz ikinci sınıfta iken gördüğü bir rüya ve sınıf arkadaşı Rıfat ile çevresindekilerin sıkça övgüyle yâd ettikleri Bediüzzaman ismi kendisini etkilemeye başladı. Kastamonu’da Bediüzzaman hazretlerini arkadaşı Rıfat ile birlikte ilk defa 1940 yılında ziyaret etti.   1944 Abdullah Yeğin Ankara üniversitesi hukuk fakültesine başladı. Hukuk eğitimini tercih etmesinin sebebi ve umduğunu bulamadığını şöyle anlatıyor: “İslam hukukunu öğrenmek için gittim fakat baktım İslam hukukunun aleyhinde konuşuyorlar. Orada ikmale, ardından da sınıfta kaldım ve ayrıldım.” Daha sonra dil tarih ve coğrafya fakültesine geçti. Arapça başta olmak üzere Farsça,  Almanca ve Felsefe ağırlıklı eğitimini sürdürdü.

HABER: Süreyya Nur İşler 

süreyyanurisler@yeniasya.com.tr

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman, talebe, Abdullah Yeğin
Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonominin kalbine hukuksuz müdahale

    Ruhani: Tüm yaptırımların durdurulması yeni bir başlangıç olabilir

    MSB: Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

    Sarı yeleklilerin gösterileri 34. haftasında da devam ediyor

    ABD'nin Florida eyaletinde patlama: En az 20 yaralı var!

    'Çözüm için Ankara ve Şam konuşmalı'

    Hasankeyf için geç değil

    Sistem tıkandı

    Enflasyon 16 yılda 4 kat arttı

    Almanya genelinde sığınmacılara destek yürüyüşü

    Nasıl Müslüman oldum?

    İsveçli Bakandan 1915 Olayları açıklaması

    Altan ve Ilıcak da tahliye edilmeliydi

    İstifa etmeyince görevden alındı iddiası

    Irak İmar Bakanlığı çalışanlarına akıllı telefonu yasakladı

    Kırkpınar'da heyecan devam ediyor: Çeyrek finalistler belli oldu

    İran'dan ABD'ye tepki: Üzücü bir ironi

    Yunanistan'da ekonomik krizin gölgesinde erken seçim

    Çelik: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bazı konular güncellenecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî’nin CHP’li vekillerle diyalogları
    Genel

    Ekonominin kalbine hukuksuz müdahale
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Şarkta bir medrese âlimi: Hasan Çelik
    Cevher İLHAN

    ‘Yaptırımların kalktığı’ oyunu
    Genel

    Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle anıyoruz
    Risale-i Nur'dan

    O zat (asm) öyle haberler veriyor ki...
    Genel

    MSB: Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Yazboz ya da kararsızlık!
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman nûru ve kara karınca

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.