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11 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Acı gerçekler seçimden sonra

11 Haziran 2019, Salı 00:52
EKONOMİST ABDURRAHMAN YILDIRIM, 23 HAZİRAN SEÇİMİ SONRASI EKONOMİDE ÜLKE OLARAK BAZI GERÇEKLERLE YÜZLEŞECEĞİMİZİ SÖYLEDİ.

PİYASALAR BIÇAK SIRTINDA

EKONOMİDEKİ risklerin devam ettiğini belirten ekonomist yazar Ab-durrahman Yıldırım, gereken tedbir-lerin alınmaması halinde sıkıntılı günlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Piyasaların bıçak sırtı gidişi-nin devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım, seçim sonrası ekonomik sorunların gündeme geleceğini yazdı.

BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ

EKONOMİYİ bekleyen en büyük riskin ABD ile yaşanan S-400 krizi olduğunu dile getiren Yıldırım, “Ne de olsa seçim sonrası gerçeklerle yüzleşme olacak. Sorunlar gündeme  veya masaya gelecek. Zorunlu olarak bazı tercihleri yapmak durumunda kalacağız. Bunun bir bedeli varsa da ödeyeceğiz” dedi.

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Acı gerçekler seçimden sonra

Seçimden sonra ekonomide kırılma yaşanacağını belirten Abdurrahman Yıldırım, ‘Zorunlu olarak bazı tercihleri yapmak durumunda kalacağız. Bunun bir bedeli varsa da ödeyeceğiz’ dedi.

Seçimden sonra ekonomide kırılma yaşanacağını belirten Abdurrahman Yıldırım, ‘Zorunlu olarak bazı tercihleri yapmak durumunda kalacağız. Bunun bir bedeli varsa da ödeyeceğiz’ diye konuştu. Yıldırım, ekonominin bıçak sırtındaki durumunun devam ettiğini belirterek, İstanbul seçimleri sonrasında tercih yapmak zorunda kalınabileceğini ifade etti. Ekonomideki en büyük riskin ABD ile yaşanan S-400 krizi olduğunu dile getiren Yıldırım, Habertürk’te yayınlanan “Ramazan bayramı tamam, piyasa bayramına devam mı?” başlıklı yazısında, “Türkiye piyasaları olarak çifte bayram yaşamamızın gerisinde hem küresel gelişmeler hem de ülke risklerine yönelik gelişmeler etkili. En önemli risk kaynağı olan S-400’lerin alımının seçim sonrasına sarkacağının anlaşılmasıyla yerli piyasalar bir kaç haftalık oyun alanı buldu kendine. Bunu da dünya ile birlikte pozitif yönde hareketle kullandı” ifadelerini kullandı. “Ne de olsa seçim sonrası gerçeklerle yüzleşme olacak. Sorunlar gündeme veya masaya gelecek” diyen Yıldırım, şöyle ekledi: “Zorunlu olarak bazı tercihleri yapmak durumunda kalacağız. Bunun bir bedeli varsa da ödeyeceğiz.”

Bıçak sırtı gidiş devam ediyor

Yıldırım yazısı şöyle devam ediyor; “Benzer bir durum ekonomi için de geçerli. Gerçek müdahaleyi seçim sonrası beklemek gerek. Bu müdahale gelmeyecekse belli kırılmalar yaşanabilir. Seçim sonrası icraatları belirleme açısından sandıktan kimin çıkacağı da önemlidir. İktidar partisi alırsa ayrı, muhalefet adayı alırsa ayrı politikalar izlenebilir. Bütün bu gelişmeler ışığında denilebilir ki, ülke olarak çifte bayram yaptık ama piyasaların bıçak sırtı gidişi devam ediyor. Tahvil ve altın tamam da borsa niye? Aynı durum dünya içinde geçerli. Ticaret savaşlarından ya da ekonomilerin durgunluğa girecek olmasından dolayı faiz artışları ve parasal genişlemelerin geri alınması ertelendi. Yeniden faizlerin indirilmesi ve parasal teşviklerin artırılması ağırlık kazanmaya başladı. Böyle bir durumun elbette tahvillere ilgiyi artırması, faizleri bastırması normaldir. Altının yükselişine de haklı bir gerekçe kazandırır. Ancak küresel riskleri azaltmaz, dünya ekonomisinin sorunlarını çözmez. Bu açıdan borsaları coştursa da bunu devam ettirmesi zordur. Çünkü dünya büyümesinden değil durgunluğundan bahsediyoruz. Bir taşla bir kuş vurmak mümkün. Sürdürülemez bir durumla karşı karşıyayız. Pek çok yönden zor bir yaza giriyoruz.”

Etiketler: ekonomik kriz
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