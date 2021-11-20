Acı reçete yine millete

Cumhurbaşkanlığı üst düzey yetkilileri, “Hükûmet faiz indirimiyle ortaya çıkan faturanın farkında, bu fatura göğüslenecek; bir anlamda acı reçete şimdi uygulanacak” dedi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Merkez Bankası’nın faiz indirmesi sonrası dolar/TL’nin 11’i geçmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı’ndaki üst düzey isimlerle yaptığı görüşmeyi yazdı.

Fırat, yazısında şunları kaydetti: “Hükûmet faiz indirimiyle ortaya çıkan faturanın farkında. Bu fatura göğüslenecek. Bir anlamda acı reçete şimdi uygulanacak. Başlıca nedeni erken seçim olmaması. 2023 seçimlerine kadar ana hedef yatırımları arttırmak, işsizliği azaltmak ve alt gelir grubunu rahatlatmak olacak. İktidar, 2023 seçimlerine yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik oranlarıyla gitmek istemiyor. Yatırımları arttırarak, işsizliğin azaltılması amaçlanıyor. Hükümet aynı zamanda dünyada genel ekonomik tablonun da sorunlu olduğuna dikkat çekiyor. Kaynaklar Türkiye’de ‘ekonomi yönetilemiyor’ yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia ediyor. Bunun da ‘psikolojik’ olduğu iddiasında. Son olarak Merkez Bankası’nın rezervlerinin de korunduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı’ndan üst düzey kaynaklar, faiz indirimi politikasını bu maddelerle gerekçelendiriyor.”

Daha hızlı göreceğiz

Son günlerde tarihinin en hareketli zamanlarını geçiren Türk Lirası (TL) bu kararla birlikte dolar karşısında 11.31 seviyesinin üzerine çıktı. Böylece TL, dolar karşısında sadece yıl başından bugüne yüzde 50’den fazla değer kaybetti. DW Türkçe’nin haberine göre, ekonomist Özlem Derici Şengül, döviz kurundaki yükselişin faturasının vatandaşa çıkacağını söylüyor. Kurdaki hızlı artışın enflasyona olan geçişkenliği de hızlandırdığını anlatan Şengül, “Hepimiz bu anlamda bir fatura ile karşılaşacağız. Bu faturadaki değişimi de önceki dönemlere göre daha hızlı göreceğiz” ifadelerini kullandı. Sadece yılbaşından itibaren dolar karşısında yüzde 50’den fazla değer kaybeden TL için olumlu bir tablo çizmeyen ekonomistlere göre kurun enflasyona olan katkısı da aydan aya artış gösterecek.

Bütçe yapmak zorlaşıyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararına yer veren yabancı ajans ve gazeteler, Merkez Bankası’nın bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimi baskısı altında aldığına ve Türkiye piyasasına olan güvenin giderek azaldığına vurgu yaptı. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Atılım Murat, TL’nin gittikçe artan oynaklığın büyük bir tehlike getirdiğinin altını çizerek, TL’nin bu haftaki oynaklığının kripto para birimlerini geçtiğini söyledi. Murat, “Bu oynaklık bütçe yapmayı zorlaştırıyor. Hem tasarruf sahipleri hem de işletmeleri için bu belirsizlik çok büyük bir sıkıntı oluşturuyor.” değerlendirmesini yaptı.