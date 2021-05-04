Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs salgınıyla mücadelede 18 Mayıs ve 18 Haziran’a işaret ederek, açılmanın 6 ila 8 haftaya yayılması gerektiğini belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, köşesinde Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile yaptığı görüşmeye yer verdi. Fırat, şu ifadeleri kullandı: Mehmet Hoca’ya göre Türkiye’nin salgınla mücadelesinde önünde iki kritik tarih var: 18 Mayıs 18 Haziran (Haziran ayının ortaları) 18 Mayıs’ta kapanma son bulacak. Peki nasıl açılmalı? Mehmet Hoca’nın formülü şöyle:’En çok bulaş riski olan kısıtlamalar sonraya bırakılarak, aşama aşama açılmalı. Diyelim ki önce restoranları açtınız. 1-2 hafta bekleyecek, sonuçlarını izleyeceksiniz. Artış yok ise berberleri açacaksınız. Açılma 6-8 haftalık bir sürece yayılmalı. Toplu taşıma ve işyerlerinde kalabalıklaşma en riskli alanlar. Evinden çalışabilenler bunu mutlaka sürdürmeli”

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