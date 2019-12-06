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Adalet Bakanı Gül: Canileri adalete teslim etmekle kurtulamayız

06 Aralık 2019, Cuma 23:45
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadın cinayetlerine ilişkin konuştu. Gül, “Emine Bulut’lar, Ayşe Tuğba’lar, Özgecan’lar, Ceren Özdemir’ler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız” dedi. Bakan Gül, olaylara geniş ve bütünlüklü bir perspektiflikle yaklaşmak gerektiğini belirtti.

İstanbul’da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı’nda kadın cinayetlerine ilişkin konuşan Bakan Gül, “Bu konuda ne yapabiliriz, nerede eksiğimiz var, hangi konunun üzerine gitmeliyiz? Vakit kaybetmeden bu konunun üzerine gitmeliyiz” ifadelerini kullandı. “Aile içi şiddete, kadına yönelik şiddet olaylarında bir merhem sürmek değil, kalıcı bir neşter vurmak devletin tüm kurumlarının ortak çabasıyla toplumun bütün kesimlerinin gayretiyle mümkün olacaktır. STK’lar eğitim camiası ve medya sorunun temeline inerek bu mücadeleyi sürdürebilir” diyen Bakan Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

YARGI ETKİN OLMALIDIR

“Yargı teşkilatımız da dinmek bilmeyen bu çığlık, bu feryat karşısında en yüksek kararlılıkla ve büyük bir özenle üzerine düşeni yaparak iş birliğinin etkin bir parçası olmalıdır. Emine Bulut’lar, Ayşe Tuğba’lar, Özgecan’lar, Ceren Özdemir’ler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız. Olaylara geniş ve bütünlüklü bir perspektiflikle yaklaşmak gerekiyor. Kadına karşı şiddet vuku bulduysa devamı gelebilir ve öncesi olabilir. Olayın öncesini bir bütün  olarak değerlendirip aile hukukunun ve ceza muhakemesinin ön gördüğü koruma tedbirlerini süratle ve durumun gerektirdiği ölçüde uygulamanın gerektiği hepimizce malumdur.”

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