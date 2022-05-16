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16 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Adalete ancak hürriyetle ulaşılabilir

16 Mayıs 2022, Pazartesi
Emekli askerî hakim Ümit Kardaş, “Hukukun varlığının temel nedeni hakka, adalete ve özgürlüğe hizmet etmektir. Hukukun anlamı unutulmuş, güce ve siyasete alet edilmiş olabilir. Bu anlamda bundan zarar görecek olan toplumdur” dedi.

Emekli askerî hakim Ümit Kardaş, ahvalnews.com’e yazdığı makalede “adaletin sağlanmasında yöneten gücün tek kişide temerküz etmesinin önüne geçilmesi, hukukla sınırlanarak adalet dağıtıcılarına müdahale edememesi zorunlu” dedi.

Ümit Kardaş’ın yazıda dikkat çekiği noktalar şöyle: Adalet bütün yüksek değerler için serbest bir alan sağlar. Kişisel özgürlükleri güvence altına alırken tüm yüksek değerlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır. Ancak adaletin sağlanmasında yöneten gücün tek kişide temerküz etmesinin önüne geçilmesi, hukukla sınırlanarak adalet dağıtıcılarına müdahale edememesi zorunlu. Hakikat, hak ve adalete ise ancak özgürlükle ulaşılabilir. Çünkü özgürlük çelişkileri aşmamızı ve ortaya çıkacak yeni çelişkileri yeniden aşmamızı sağlayan sonsuz ve özgür ruhun bilincine vardığı son alandır. Özgürlük gerek iç alemde gerekse dış alemde ruhun karşı karşıya kaldığı engelleri aşma gücüdür.

Hukukun varlığının temel nedeni hakka, adalete ve özgürlüğe hizmet etmektir. Hukukun anlamı unutulmuş, güce ve siyasete alet edilmiş olabilir. Bu anlamda bundan zarar görecek olan toplumdur. Böyle bir durumda toplumda uyumsuzluk ve huzursuzluk artacak ve toplumun geleceği de tehlikeye düşecektir.

Bugün Türkiye’de hukuk adalet, barış ve özgürlüğe hizmet etmemekte. İktidar gücü yargının üstüne abanırken toplumu nefessiz bırakmakta. 15 Temmuz 2016’dan sonra yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar, Osman Kavala ile irtibatlandırılan Gezi Davası, Selahattin Demirtaş ile illiyet bağı kurulmak istenen Kobani Davası, Figen Yüksekdağ ve HDP siyasetçileri ile Canan Kaftancıoğlu’na ilişkin yargısal süreçlerin Ceza Muhakemesi düzenlemelerine , anayasal ilkelere ve AİHM içtihatlarına yani hukuka aykırı bir şekilde yürütüldüğü görülmekte. Aristoteles’in “Güçsüz daima adalet ve eşitlik ister, oysa bunlar güçlünün umurunda bile değildir” sözünü aktaran Ümit Aktaş şöyle devam etti: 

Sosyal medya paylaşımları, karikatürler, makaleler söz konusu suçla ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma konusu olmakta. Üstelik katalog suçlardan olmamasına rağmen bu suçtan dolayı tutuklamalar yapılmakta.

2015-2020 yılları arasında ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçundan açılan toplam soruşturma sayısı 159.487; yargılanan kişi sayısı 38.476 oldu. Sonuçlanan davalarda verilen mahkumiyet kararı ise 12.841’e ulaştı.

Türkiye’de son Anayasa değişiklikleriyle tarafsız cumhurbaşkanı partili cumhurbaşkanı durumuna gelmiş ve kendisi yürütmeyi yani icraatı üstlenmiştir. Cumhurbaşkanını ceza maddelerinin hukuka aykırı uygulamalarıyla eleştirilemez hale getirmekle bütün bir yürütme faaliyetinin eleştirilmesi engellenmiş olmakta.

Başta cumhurbaşkanına hakaret suçu olmak üzere  siyasi suç niteliğindeki tüm özel hakaret suçları TCK’dan çıkarılmalı. .

Haber Merkezi

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