Adana'daki PKK/KCK operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları, geçmişte terör örgütü PKK/KCK'nın yasa dışı eylemlerine katıldıkları, güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve taşlı saldırı gerçekleştirdikleri, PKK elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi 15 Şubat öncesinde de eylem yapabilecekleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin adresine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi. Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında da önlem aldı, eğitimli köpeklerle adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan 25 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis, adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. AA

Okunma Sayısı: 64

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.