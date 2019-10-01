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1 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Adliyeye sevk edildi: "Şoför cep telefonuyla ilgileniyordu" iddiası

01 Ekim 2019, Salı 14:36
Ankara'nın Mamak ilçesinde 4 kişinin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan ve Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Demirlibahçe Polis Merkezi Amirliği'nde sorgusu yapılan özel halk otobüsünün şoförü Baki A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Şoför cep telefonuyla ilgileniyordu" iddiası

Otobüs şoförünün, yakınlarına, kendisini sıkıştıran başka bir araçtan dolayı direksiyon hakimiyetimi kaybettiğini söylediği, bazı yolcuların şoförün beyanının aksine, cep telefonu ile ilgilenirken ve aynı zamanda yasak olmasına rağmen bir başka yolcudan aldığı paranın üstünü vermek istediği sırada kazanın olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yolcular ve görgü tanıklarının da detaylı ifadelerinin alındığı, kaza ile ilgili net tespitin, bilirkişi raporundan sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün özel halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3'ü olay yerinde, 1'i ise hastanede olmak üzere 4 vatandaş ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

AA

Etiketler: ankara, trafik, kaza, otobüs
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