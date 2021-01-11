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11 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

'Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor'

11 Ocak 2021, Pazartesi 20:15
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. 

Son 24 saatte 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 376 bin 784'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, vefat sayısı 22 bin 981, ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Birlikte kazanacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:​​​​​​​

"Bugün tespit edilen 1003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız."

AA

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