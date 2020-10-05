Ağrı Şehidi Hüseyin Yırtıcı dualarla...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın cenazesi, törenle baba ocağı Hatay'a gönderildi.

İlçe kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Doç Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit olan 24 yaşındaki Hüseyin Yırtıcı için Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit Yırtıcı'nın özgeçmişi okundu. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, dua sonrası tören mangasınca bir süre omuzlarda taşındı. Şehit Yırtıcı'nın naaşı, askeri uçağa konularak son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Hatay'a gönderildi. Törene, şehidin 6 aylık hamile eşi Hazal Yırtıcı, Ağrı Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve vatandaşlar katıldı. AA

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