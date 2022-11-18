''Ahlam Albashir Suriyeli değil''

İstanbul’un merkezindeki İstiklal Caddesi’nde altı kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırının faili olarak tutuklanan Ahlam Albashir’in kimliğine ilişkin tartışma sürüyor.

Suriye muhalefetinin önemli isimlerinden biri sayılan Kemal Labwani, Suriye uzmanı gazeteci Hediye Levent’le söyleşisinde “Ahlam Albashir’in Suriyeli olmadığını” söyledi.

Artı Gerçek’in haberine göre, Suriye muhalefetinin önemli isimlerinden Kemal Labwani, İstiklal Caddesi’ndeki saldırının Suriyeli faili olarak tutuklanan Ahlam Albashir için “Araştırma yaptık, Suriyeli olarak kayıtlı değil” dedi. Al Labwani, “Bazı vasıtalarla Esed rejiminin yetkili isimlerine, hava istihbarat birimine, iç ve dış istihbarat birimlerine, cinayet şube bürosuna da sorduk, bu genç kadının bizde ne adı, ne de bir fotoğrafı var cevabını aldık” diyerek şöyle devam etti: “Dediler ki; kesinlikle bu kadın Suriyeli değil ve Suriye kimliği taşımıyor. Diğer Suriyeliler diyor ki bu kadının okulda, sokakta ya da başka yerde kimse görmemiş. Çok kimseye sorduk. İsmini sorduk soruşturduk, Albashir ailesini aradık, belki adı müstear olabilir ama fotoğraflar müstear olamaz. Ne Suriye’de ne de Suriyeliler arasında hakkında tek bir şey bulamadık.”

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17 kişi tutuklandı, üç şüpheli serbest

İstanbul’un merkezindeki İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya ilişkin olarak hakimliğe sevk edilen 17 kişi tutuklandı. Saldırının faili olduğu belirtilen Ahlam Albashir’in aralarında bulunduğu tutuklular Marmara Cezaevi’ne götürüldü. Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden 17’sini tutuklama, üçünün de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk etmişti. Savcılık, Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “kasten öldürmeye yardım” suçlarından tutuklanmasını talep etmişti. Artı Gerçek’in haberine göre, İstanbul 3. ve 4. nöbetçi sulh ceza hakimliklerinde tercümanlar eşliğinde ifadeleri alınan 17 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Şüphelilerden üçü ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 29 şüphelinin de sınır dışı edilmesine karar verildi.

Haber Merkezi