Ahmet Altan için AİHM’den ihlâl kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ahmet Altan’ın suçlanması ve mahkûm edilmesine temel oluşturan ifade ve yazıların makul şüphe oluşturamayacağı sonucuna vardı.
Mahkeme, Altan’ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış, “emniyet ve güvenlik”, “âdil yargılanma” ve “ifade özgürlüğü” haklarının ihlâl edildiğine hükmetti. Mahkeme buna karşılık, Altan’ın siyasi bir nedenle yargılanıp mahkum edildiği tezini kabul etmedi. Ankara Altan’a manevi tazminat olarak 16 bin euro ödeyecek.