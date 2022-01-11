Ahmet Çalık dualarla uğurlandı

Trafik kazasında vefat eden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Milli futbolcu Ahmet Çalık için Elmadağ Sungur Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çalık'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımları ile spor camiasından çok sayıda isim de cenaze namazında yer aldı.

Genç yaşta vefat eden futbolcunun ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Türk bayrağı ve Ahmet Çalık'ın oynadığı takımların forma ve atkıları, tabuta bırakıldı.

Çalık'ın cenazesi daha sonra Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Konyaspor Teknik Direktörü Palut: Üzüntümüzü anlatacak kelime bulamıyorum

Cenazenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, futbol camiasının büyük yas içinde olduğunu söyledi.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Palut, Kovid-19 salgını vakaları nedeniyle futbolculara bir günlük izin verdiklerini hatırlatarak, "Bugün izin günümüzdü. Salgından dolayı kulüpte toplanmak istemedik. Ahmet işlerini düzenlemek için Ankara'ya gidiyordu. Yolda böyle bir kaza geçirdi. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Konuşacak durumda değiliz. Allah ailesine ve bizlere sabırlar versin." diye konuştu.

Ahmet Çalık'ın efendiliğiyle nam salan bir sporcu olduğunu anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Bazı insanların iç güzelliği yüzüne yansır. Ahmet işte böyle bir sporcuydu. Pırlanta gibi bir insandı. Üzüntümüzü anlatacak kelime bulamıyorum, çok değerli bir sporcuydu. Çok dürüst, çok yardımsever, çok örnek bir gencimizi kaybettik. Türk futbol kamuoyuna başsağlığı diliyorum."

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında vefat etmişti.