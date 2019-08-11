Ahmet Gümüş'ü rahmetle anıyoruz

Bediüzzaman'ı gören son şahitlerden Ahmet Gümüş ağabeyi vefat yıldönümünde dualarla anıyoruz.

Ahmet Gümüş Ağabey son şahitlerden, Üstadın yanında bulunmuş, Zübeyir Ağabeyle beraber Kirazlı Mescid Sokakta kalmış bir ağabey. Ahmed Gümüş Ağabey bir hatırasını şöyle aktarıyor: "1955 senesinde Üstad Hazretlerini ziyarete gittim. Bana hocalara karşı, arkadaşlarıma karşı nasıl davranacağımı anlattı. 'Öğretmenlerinizden biri din aleyhinde konuşmada bulunursa, öğretmenlerle münakaşa etme, Risale-i Nur'dan o mevzuyu bul, talebe arkadaşlarına oku, anlat. Çünkü öğretmeni mağlûp etsen, o anda nefsi ve enaniyeti itibarıyla mağlûbiyeti kabul etmezler' diye ders verdi.12 Ağustos 2012 tarihinde vefat eden Ahmet Gümüş ağabeyi rahmetle yad ediyoruz. İstanbul – Yeni Asya

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