Trafik kazasında ölen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ebediyete uğurlandı.
Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında ölen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a ulaştı.
Dursun'un naaşı özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.
Bakan Yardımcısı Dursun için saat 14.30'da Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.
Sultanahmet Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Dursun'un cenazesi Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.
AA