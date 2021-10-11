AK Parti İstanbul Milletvekili Uçma vefat etti

AK Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan İsmet Uçma (66), bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Uçma'nın cenazesi yarın öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Şentop'tan taziye mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şentop, "Sadece siyaset dünyamıza değil, kültür ve düşünce hayatımıza, hayat kültürümüze de zarif katkıları unutulmayacak olan İsmet abimiz rahmet-i Rahman'a kavuştu. Güzel ve müstakim bir hayat, güzel bir ölüm..." ifadesini kullandı. AA

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