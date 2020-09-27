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27 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Akar: Ermenistan'ın alçak saldırısını kınıyoruz

27 Eylül 2020, Pazar 12:30
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'da düzenlediği saldırıya ilişkin, "Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur. Bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmeli‬‪." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Alçak saldırıyı kınıyoruz. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." 

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AA

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