Akar: Ermenistan'ın alçak saldırısını kınıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'da düzenlediği saldırıya ilişkin, "Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur. Bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmeli‬‪." ifadelerini kullandı.

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