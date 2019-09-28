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28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

AKP bir öfke patlamasıyla dağılıyor

28 Eylül 2019, Cumartesi 16:13
Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, “AK Parti’ye toplumsal bir öfke var” diyerek partinin dağılma sürecinde olduğunu ifade etti.

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gençlerle bir araya geldi. Gençlerin gündeme dair sorularını cevaplayan Arda, “Gençler bu ülkenin ciddî bir çoğunluğu. Dolayısıyla ülkenin geleceğini şekillendirecek olanlar da onlar” dedi.

İstanbul İl Başkanı görüşmede gençlerin “AKP’den ayrılan siyasetçiler, Demokrat Parti çatısı altında toplanabilir mi?” sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Aslında önce şunları sormak lâzım; AK Parti içinde siyaset yapanlar gerçekten geri kazanmak istediğimiz insanlar mı? AK Parti içindekiler tekrar Demokrat Parti’ye gelmeli mi? Çünkü AK Parti’ye toplumsal bir öfke var. Erdoğan’ın olmadığı AK Parti’nin de gücünü kaybedeceğini düşünüyorum. Türk siyasetini şekillendirecek olan Genç Demokratlar ve Demokrat Parti’dir. Demokrat Parti’nin misyonu ve geleneği ile Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal, Türk siyasetinde çok önemli yerlere gelecek. Biz de Genel Başkanımızı Türk siyasetinin geleceğinde konumlandırmak için tüm çabamızla çalışıyoruz.” 

Artık sağ sol kavramı kalmadı

Demokrat Parti’nin varoluşunun kalkınma ve refah üzerine olduğunu belirten Arda, insanlara demokrasi nedir, demokrat ne demek, bunun topluma ne faydası var gibi konuların anlatılmasının şart olduğunu söyledi.

Uluslar arası dinamiklerin yıllarca bu ülkeyi bölüp çatıştırdığını ifade eden Arda,” Kimi zaman etnik kimi zaman ideoloji kavramları üzerinden birbirimizden ayrıldık. Bizler birleşmenin, tüm toplumu bir araya getirmenin, Demokrasi, Demokratlık, Hürriyet ve Adalet kavramları üzerinden gerçekleşeceğine inanan insanlarız. Artık sağ sol kavramı kalmadı, ideoloji denilen şey Soğuk Savaş’tan sonra bitti, bundan sonra insanlar Hürriyet, Adalet ve Demokrasi kavramlarının varlığını hissederek refah içinde yaşamak istiyor” dedi.

Yeni Asya’nın demokrat misyona desteği takdire şayan

Amaçlarının Demokrat misyonu daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu söyleyen Arda, “Yeni Asya’nın demokrat misyona olan desteği takdire şayan. Demokrat Parti üzerinde ana akım medyada bir ambargo vardı. Bu ambargoyu kırmaya başladık. Artık dijital ortamlarda daha çok varız ve daha güçlü bir iletişimle var olmaya da devam edeceğiz.

Bizim amacımız Demokrat Parti’nin misyonunu, vizyonunu ve geçmişten gelen köklü yapısını günümüzün değişen dünyasına nasıl adapte ettiğimizi daha fazla duyurmak. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Ülkesini seven ve işini lâyıkıyla yapan tüm basın çalışanlarının da bundan sonraki süreçte aynı hassasiyetle yaklaşacaklarına inancımız tam” ifadelerini kullandı.

Siyasiler vatandaşla iç içe olmalı

İstanbul İl Başkanlığı görevine geldikten sonra yaptığı faaliyetlere de değinen Arda, “Öncelikle makamın isminden ziyade, insanlara katkı sağlayabilmek, faydalı olabilmek önemli. Bizden önce iyi niyetli çalışmalar yapılmış olsa da, partimiz İstanbul’da yok denecek kadar azdı. Göreve geldiğimiz gibi çalışmalarımızı hızlandırdık. Önce İstanbul’un tüm ilçelerinde teşkilâtlanmalarımıza başladık. Partimize 200 civarı yeni üye kazandırdık. Bu sayının büyük çoğunluğunu da 20-30 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor. Çalışmalarımızla beraber bu sayı önümüzdeki günlerde artacak.

Şu an kongre sürecindeyiz, bununla birlikte 39 ilçemizi dolaşıyoruz. Bu hafta Silivri’deydik. İlçe yöneticilerimizle fikir alış verişinde bulunduk. Ahilik haftası dolayısıyla Esnaf Sanatkârlar ve Şoförler Odası ile bir araya geldik. Güzel bir katılım ile birlikte vatandaşlarla sohbet ederek esnaf ziyareti yaptık. Sokaklarda dolaşmak için, insanları dinlemek için seçim olmasına gerek yok. Bir siyasinin her zaman vatandaşla iç içe olması gerekiyor” şeklinde konuştu. 

İnsanlar tarihi yanlış biliyor

Demokrat Parti döneminde Türkiye için birçok önemli çalışmaya imza atıldığını vurgulayan Arda, sözlerine şöyle devam etti: ”Türkiye’de yatırımları arttıran girişimleri Demokrat Parti yapmıştır. Barajlar, tarım alanındaki gelişmeler bunların hepsi Demokrat Parti döneminde gerçekleşti. Ancak insanlar tarihi yanlış biliyor.

Meselâ Marshall yardımları konusu her zaman Adnan Menderes’in üstünden konuşuluyor. Ancak İsmet İnönü’nün Marshall yardımlarının altında imzasının olduğunu tarihi doğru yorumlayanlar bilir. Değişen ve globalleşen dünyada Demokrat Parti’nin misyonu ve vizyonu ile ülkemizi hak ettiğimiz standartlara getireceğiz. Geçmişte olduğu gibi şimdi de ülkemize faydası olacak dönüşümler gerçekleştireceğiz.”

İSTANBUL- ADNAN SOLMAZ

 

Etiketler: AKP, öfke patlaması
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