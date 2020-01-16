‘AKP’deki düşüş artık engellenemez’

Yerel seçimlerdeki hezimetin ardından AKP cephesindeki oy kaybı anketlere yansıyor.

Halkın iktidara verdiği kredinin dolduğunu belirten SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, yurttaşın önceliğinin dış müdahaleler ya da ‘mega projeler’ değil, geçim derdi olduğunu vurguluyor. “AKP, 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimlerinden kan kaybederek çıktı. BirGün’ün haberine göre, AKP’deki bu düşüş devam ediyor mu?” sorusuna Bayrakçı, “Evet, bizim gözlemlerimize de yansıyor, devam eden bir düşüş var. İşin ilginç yanı bu kez hiçbir şey bu düşüşü engelleyemez” dedi. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden kan kaybederek çıkan AKP iktidarındaki çözülme pek çok araştırma, gerek AKP’nin oylarındaki düşüşü gerekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden duyulan rahatsızlığı gözler önüne seriyor. Yurttaşın AKP iktidarına verdiği kredinin dolduğunu vurgulayan Bayrakçı, “AKP kaygan zeminde büyük bir şans yakalayamazsa kendi kitlesini yeniden toparlayamaz” ifadesini kullandı.