AKP hiç bu hale düşmemişti

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, YSK’nın İstanbul seçimini iptal eden kararını değerlendirdi.

AKP için “kurulduğundan bu yana hiç bu kadar ‘savunma psikolojisi’ içine düşmemişti” diyen Taşgetiren, “Seçimi iptal ettirebilmek için girdiği canhıraş mücadeleden sonra YSK’nın seçim iptali ile gelen sonuç, belli ki YSK’dan çok, ‘İktidar gücü’ne mal ediliyor ve epeyce bir süredir yargının girdiği türbülansla oluşan bagaj YSK kararıyla tavan yapıyor” ifadesini kullandı.

T24’ün haberine göre, Taşgetiren’in “Rus ruleti!” başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle: Gelinen noktada en kritik soru şu: 23 Haziran’daki seçimde ya Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım kazanamazsa… Olayın bir Binali Yıldırım tarafı var, kazanılamadığı takdirde onun kariyerinde müthiş bir düşme yaşanacak, o ayrı, ama bunca tartışmanın içinden çekip çıkarılan seçim iptalinden sonra “kazanılamazsa” bu, Tayyip Erdoğan için de Devlet Bahçeli için de ciddi bir “siyasi erozyon” anlamına gelecek. Peki kazanılabilecek mi? Burada “Kazanır canım” cevabını verenler, “Bir şekilde kazanır” gibi, içinde her türlü kirli şüpheyi barındıran imalarda bulunuyor ki kazansanız da kaybedeceğiniz bir siyasi hafıza biriktirecek. Kimi de “Kazanmalı” diyerek “İstanbul bu canım, başkasına verilir mi?” gibi, ya da Devlet Bahçeli gibi “İstanbul beka meselesi” diyerek, bütün şu tartışmalı sürecin altındaki “sorunlu” psikolojiyi yansıtıyor.