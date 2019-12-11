AKP, Kemalizm’i başkanlıkla sürdürüyor

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) kurucu ve Şeref Başkanı yazar D. Mehmet Doğan, Server Vakfı’nda düzenlenen “Bir Kitap Bir Yazar” söyleşi programına katılarak Av. Mehmet Ali Bulut’un sorularını cevapladı.

Bir soru üzerine hilâfetin kaldırılmasına ilişkin de bilgiler veren Doğan, “Kurtuluş Savaşı’nda Osmanlı Devleti ve İslâm hilâfetine yardım amacıyla Hintli Müslümanlar meblağı yüksek bir para gönderdiler. Ancak, 1924’de Mustafa Kemal Paşa halifeliği kaldırmıştı. Gelenler paralarla da İŞ Bankası kuruldu. Tabi ki Hintli Müslümanlar hilafetin kaldırılmasına bir anlam veremediler ama yapacak da bir şey yoktu.” Aradan geçen bunca zamana ve hükümetlere rağmen “Kemalizm İdeolojisi” nin varlığını koruduğunu belirten Doğan, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu ideolojiyi değiştirecek gücü olmasına rağmen bunun yerine başkanlık sistemi gibi sadece idari yapılanmayı değiştiren bir çalışmayı yaptığını kaydetti.

İstanbul - Yeni Asya