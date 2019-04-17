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AKP'li Akbaşoğlu: Asgari ücretli 5 kişilik aile 3 öğün çay-simit tüketse cebinde 1120 lira kalır

17 Nisan 2019, Çarşamba 11:59
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücretle geçinen 5 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay- simit tükettiğinde ceplerinde 1120 lira para kalabileceğini söyledi.

Çankırı’da bir bardak çayın 1 TL, simit fiyatının da 1 TL olduğunu belirten AKP Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu şöyle konuştu:

 “5 kişilik bir aileden yapacağım hesabı. AK Parti kurulduğunda 2002 yılında asgari ücretli vatandaşımızın maaşı sabah, öğle, akşam çay simit almaya yetmiyordu. Şimdi asgari ücretlinin maaşı ne kadar, iki bin yirmi lira. Koyduk kenara. 1 çay, 1 simit 2 lira. 5 kişilik bir aile bir öğünde 10 lira. Günde 30 lira. Ayda ne yapar, 900 lira. 2020 lira eksi 900 lira. Ne yapar? Demek ki 1120 lira cebinde kalıyor. Daha mı iyi daha mı kötü? Soruyorum matematik yaptık muhterem, şöyle kalk bakayım ayağa.”

Etiketler: Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücret
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  • selahattin YOLAL

    17.4.2019 15:36:55

    sayın VEKİLİM dünyanın hiç bir ülkesinde böyle bir hesap yapılmaktadır, türkiyenin her yerinde simit ve çay bir teledeyil siz kendiniz ve çoçuklarınız eşiniz hergün bir simit çaymı yeyiyor , insanların başka ihtiyacı yokmu. bir simitle bir insan doyarmı , sen ye doyarsan herkes doyar demek, sen asgari üçretlinin almış oldugu maaşla bir ay geçin ben sana ömür boyu kölelik edecegim,

  • MAHMUT

    17.4.2019 13:56:27

    geriye kalan 1120 tl de kira elektrik su doğalgaz ve telefon gittimi al sana sıfır tl.milleti çay simit hesabı ile geçinmekle akıl veriyorsunuz.

  • ercan

    17.4.2019 13:38:40

    sayın vekil sizler mecliste envayi çeşit yiyecek yeyin odan sonrada asgari ücretliye simit yeyin diyorsunuz cebinizde de 1120 kalır ALLAH aşkına nasıl bir adalet bu siz hiç yedinizmi aile olarak simit ve çay acaba sizin cebinizde kaçlira kalır onun hesabını yaptınızmı bu söylediğiniz müslümanlıga insanlıga sıgıyormu he yazık günah sizleri kınıyorum.

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