AKP’nin 22 yıllık yükünü üstlenmem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ekol TV’de Hepsi Bu Hafta Oldu’da Armağan Çağlayan’ın sorularını cevapladı.

Özel şunları söyledi: “Ben AK Parti’nin 22 yıllık yükünü üstlenecek bir işin içine girmem. Devlet Bey kenara çekilemez. Hep birlikte muhalefete gidecekler. Biz 31 Mart seçimlerinde iktidara ortak olduk. Merkezi yönetim ve mahalli idareler olarak anayasa iktidarı ikiye böler. Mahalli idarelerde toplam yüzde 87 CHP’nin idaresinde. Bugüne kadar olan her şeyden Cumhur İttifakı sorumludur.” Özel, AİHM ve AYM kararlarına uyulması gerektiğini belirterek, “Gezi meselesi 3 alana ayrılıyor. AİHM uyarsanız Kavala’yı, AYM kararlarına uyarsanız da Can Atalay’ı bırakmanız lazım. MHP, “AYM kapatılsın” diyor, Erdoğan “Gezi kişisel meselem” diyor. Biz ise sadece AİHM ve AYM kararlarına uyulması gerektiğini söylüyorsunuz. Biz “Affedin” gibi bir talepte bulunmadık” ifadelerini kullandı.