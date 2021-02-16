AKP zenginler kulübü oldu

AKP Konya İl Teşkilâtının 7. Olağan Kongresi Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında video konferans aracılığıyla katılım sağladığı kongrede gerginler anlar yaşandı.

AKP Konya İl Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Müşerref Özden’in adaylığı Divan’da kabul edilmedi.

Bunun üzerine Müşerref Özden duruma tepki gösterdi. Polisler tarafından engellenen Özden daha sonra kongre salonunu terk etti. Konuya ilişkin Sözcü’ye konuşan Müşerref Özden Kongre’nin demokrasiden uzak bir şekilde yapıldığını ifade ederek, “Ben yıllardır AK Parti dâvâsının bir neferiyim. Cumhurbaşkanımızın izinden ayrılmadım, ayrılmam da. Ancak burada yapılan demokrasiden çok uzak şeyler. Maalesef AK Parti kendi kalesinde kaybediyor. Sözde Ömer gibi olanlar, Ömer gibi olanlara savaş açıyorlar. Parti zenginler kulübü haline geldi. Burada yaşananlar ve adaylığımla ilgili süreç için suç duyurusunda bulunacağım” ifadelerini kullandı.