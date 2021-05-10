Aksa’nın çığlığı

MESCİD-İ AKSA VAKFI MÜDÜRÜ ŞEYH ÖMER EL-KİSVANİ, HAREM-İ ŞERİF’İN HOPARLÖRLERİNDEN İSLÂM DÜNYASINA YARDIM ÇAĞRISI YAPTI.

Mescİd-İ Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslâm dünyasına yardım çağrısında bulundu. “Nerede Selahaddinler?” diye haykıran Şeyh Kisvani, Mescid-i Aksa’nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı. Şeyh Kisvani, “Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem’e giremezler.” dedi. İsrail polislerinin Harem-i Şerif’in hürmetini ihlâl ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslâm dünyasına hitaben, “Nerede onurunuz?” ifadelerini kullandı. Dün sabah namazını Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

“Canımız, kanımız sana feda Aksa”

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık “Canımız, kanımız sana feda Aksa” sloganı attı. Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs Günü” olarak kutluyor. Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” sebebiyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı. Kudüs - aa

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Gençler, akın edince kaçtılar

Kudüs’tekİ Şeyh Cerrah Mahallesi yakınlarına gelen yüzlerce Yahudi yerleşimci, çevreden yapılan çağrıların ardından Filistinli gençlerin gelmesiyle, bölgeden uzaklaştı.

Kudüs’ün İseviye Mahallesi’ndeki bir cami hoparlörlerinden, Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi’ne gitmeleri yönünde çağrılar yapıldı. Camiden yapılan çağrıların üzerine Kudüs’ün birçok noktasından Filistinli- ler, yürüyerek, koşarak ya da araçlarıyla mahalleye akın etti. Bunun üzerine dün sabahın erken saatlerinde bölgeye gelmiş olan Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah Mahallesi’nden uzaklaşmak zorunda kaldı. Kudüs - aa